الوطنية للنفط تسلم بلديات بالجنوب معدات طبية لمجابهة كورونا

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط عددا من البلديات بالجنوب

معدات طبية، منها “أوباري، والغريفة، وبنت بية، وغات، ووادي عتبة،

ومرزق”؛ لمجابهة وباء كورونا .

وأوضحت المؤسسة، على صفحتها الرسمية، أن الشحنة تحتوي

على أقنعة واقية، ونظارات وقاية، وبدل حماية، ومحاليل تطهير، ومعدات رش المطهرات،

في إطار مبادرة “الجار الطيب”

التي تبنتها المؤسسة لتوفير خدمات للنهوض بقطاعات مختلفة في المناطق المجاورة

لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

يشار إلى أن

المؤسسة الوطنية للنفط تسلمت، الاثنين الماضي، الشحنة الرابعة التي تضم نحو 100

صندوق من المعدات الطبية الخاصة بمجابهة وباء كورونا.

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