واتس اب سوف يتيح محادثات الفيديو الجماعية الكبيرة مثل زووم وسكايب!

تفشي وباء فيروس كورونا وإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل أجبر الكثيرين على العمل من المنزل ونتيجة لذلك زاد الإقبال على تطبيقات المحادثة المرئية لعقد الاجتماعات والتواصل عن بعد.

تطبيقات مثل سكايب و زووم وجوجل ديو وابل فيس تايم وغيرها شهدت قفزة في عدد المستخدمين لأنها تتيح مكالمات جماعية كبيرة تجعلها مناسبة للعمل فضلاً عن الاستخدام الشخصي.

من أجل ذلك و لتلبية احتياجات المستخدمين يعمل مطورو واتس اب على زيادة الحد الأقصى للمشاركين في المحادثات المرئية.

حالياً الحد الأقصى للمحادثات المرئية على واتس اب هو أربعة أشخاص في المرة الواحدة وذلك قد يكون مفيداً في الأغراض الشخصية لكن ليس من أجل إتمام الاجتماعات والعمل عن بعد.

ليس واضحاً ما هو الحد الذي سوف يصل إليه واتس اب في عدد المشاركين في المحادثات المرئية لكن الأمر قد يكون مشابهاً لتطبيق فيسبوك ماسنجر والذي يتيح مشاركة حتى 50 شخصاً علماً بأن واتس اب مملوك لفيسبوك أيضاً.

التطبيقات المنافسة لواتس اب

واتس اب ليس الأوفر حظاً والخيار الأمثل بالنسبة للمحادثات المرئية الجماعية. تطبيقات أخرى مثل زووم وسكايب تتيح لعشرات أو مئات الأشخاص من الاشتراك في المحادثات المرئية مع خيارات إضافية مثل التسجيل ومشاركة الشاشة وذلك مفيد في الاجتماعات والتعليم عن بعد.

تطبيق فيس تايم المتاح على أجهزة ابل يتيح حتى 32 شخصاً في المحادثات المرئية لكن توفره على أجهزة ابل فقط يحد من استخدامه والاعتماد عليه.

تطبيق جوجل ديو متوفر على كافة المنصات والأجهزة وهو مخصص للمحادثات المرئية فقط ويدعم حتى 12 شخصاً في المحادثة الواحدة.

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