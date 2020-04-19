وصول شحنة معدات طبية وقائية تتضمن ثلاث أجهزة PCR و100 ألف قطعة من مستهلكات العينات من تركيا

أعلنت وزارة

الصحة وصول شحنة من العتاد الطبي اللازم للاستخدام ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس

كورونا عبر طائرة جهاز الإسعاف الطائر إلى مطار معيتيقة قادمة من تركيا.

وأضافت الوزارة،

عبر صفحتها الرسمية، أن الشحنة تضمنت ثلاثة أجهزة PCR و50 ألف قطعة

من الأداة ( NASAL

SWAB) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف، لإجراء فحص PCR ،َ و100 ألف

قطعة من مستهلكات فحص العينات

يذكر أن وزارة

الصحة أعلنت، السبت الماضي، وصول شحنة قادمة من بلجيكا تحوي معدات الوقاية الشخصية

الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل الصحي.

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