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وصول شحنة معدات طبية وقائية تتضمن ثلاث أجهزة PCR و100 ألف قطعة من مستهلكات العينات من تركيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت وزارة
الصحة وصول شحنة من العتاد الطبي اللازم للاستخدام ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس
كورونا عبر طائرة جهاز الإسعاف الطائر إلى مطار معيتيقة قادمة من تركيا.

وأضافت الوزارة،
عبر صفحتها الرسمية، أن الشحنة تضمنت ثلاثة أجهزة PCR و50 ألف قطعة
من الأداة ( NASAL
SWAB) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف، لإجراء فحص PCR ،َ و100 ألف
قطعة من مستهلكات فحص العينات

يذكر أن وزارة
الصحة أعلنت، السبت الماضي، وصول شحنة قادمة من بلجيكا تحوي معدات الوقاية الشخصية
الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل الصحي.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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