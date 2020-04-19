النجار يدعو البلديات للتنسيق المركزي مع شبكة الرصد لضمان سرعة احتواء كورونا

دعا مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار كافة البلديات للعمل على التنسيق الفني مع فرق الرصد والتقصي التابع بشكلمركزي معهم.

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وأوضح النجار أن فرق الرصد والتقصي تتبع من الناحية الإدارية مكاتب الخدمات الصحية بالمدن والبلديات, أما من الناحية الفنية فهي تتبعالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف النجار أن التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرق الرصد والتقصي سيضمن سرعة احتواء المرض وانتشاره.

وبين النجار أن فرق الرصد تعمل عن كثب في رصد حالات الاشتباه وجمع عينات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد, ضمن خطة المركزالوطني لمجابهة واحتواء الجائحة.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أنه لم يسجل حالة للإصابة بفيروس كورونا في ليبيا خلال يومي الـ17 والـ18 أبريل.

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