رسميًا – أوبو تستكمل السلسلة وتطلق هاتف أوبو فايند X2 لايت

منذ عدّة أسابيع أطلقت أوبو سلسلة هواتف فايند X2 والتي تكوّنت من هاتفين رائدين، وهذه السلسلة قد قدمت مواصفات أكثر من رائعة لكنها وقعت في فخ التسعير المبالغ فيه! واليوم تستكمل أوبو السلسلة بإعلانها عن هاتف أوبو فايند X2 لايت والذي ظهر أكثر من مرة في التسريبات الأخيرة، والهاتف ولأنه “لايت” فهو يأتي بسعر أقل كثيرًا من الهواتف الرئيسية، لكن هل المواصفات ستكون كافية؟

مواصفات هاتف أوبو فايند X2 لايت

أول ما يميز الهاتف هو دعمه الكامل لشبكات الجيل الخامس 5G وذلك لأنه يأتي مع معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط وهو الذي يعتبر واحد من أفضل معالجات فئته في الوقت الحالي، إضافة إلى ذلك فالهاتف يحمل ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت إلى جانب مساحة تخزينية 128 جيجابايت.

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.4 بوصة من نوع OLED وبدقة FHD+ وهذه الشاشة وكما يمكنك أن تلاحظ في الصور تضم الكاميرا الأمامية على شكل نوتش وليس ثقب داخل الشاشة، وهو أمر قد يجده البعض عيب أو ميزة، وأخيرًا فهذه الشاشة لا تدعم أي تردد مرتفع وتأتي فقط مع تردد 60Hz التقليدي! وهي قد تكون خطوة غير مثالية من أوبو.

أما عن الكاميرا في هاتف أوبو فايند X2 لايت فهي رباعية مع كاميرا رئيسية بقدة 48 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.7 هذا إلى جانب كاميرا Wide Angle بدقة 8 ميجابيكسل إضافة إلى ذلك لدينا كاميرتين بدقة 2 ميجابيكسل إحداهم كاميرا مونوكروم والأخرى للبورتريه! والكاميرا الأمامية واحدة بدقة 32 ميجابيكسل، وفيما يلي بعض الصور الملتقطة باستخدام الهاتف:

يأتي الهاتف مع أندرويد 10 وواجهة ColorOS 7 هذا إلى جانب قدومه مع خاصية Game Space والتي تحسن من أداء الهاتف مع الألعاب بشكل ملحوظ ولا يخفى علينا أن معالج سنابدراجون 765G قادر بالفعل على تشغيل كل وأي لعبة على أندرويد. الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 4,025mAh مع شحن سريع من نوع VOOC 4.0 وهو الذي سيشحن الهاتف حتى 50% فقط في 20 دقيقة.

تم تسعير الهاتف عند 525 دولار أمريكي بالنسبة للسوق الأوروبي، وحتى الآن لا نعلم سعره المحلي في بلداننا العربية، لكن لا يخفى علينا أن السعر مرتفع بالمقارنة مع هواتف أونور 30 مثلًا أو مع رينو إيس 2 الذي أطلقته أوبو أيضًا!

ملخّص مواصفات أوبو فايند X2 لايت