“تفاعل في زمن الوباء”.. فيسبوك تطلق تعبيرات للتأييد العاطفي

أضافت شركة فيسبوك الأمريكية رمزين جديدين للتعبير عن الدعم والاهتمام ستخصص أحدهما لتطبيق فيسبوك الرسمي والآخر لتطبيق ماسنجر.

وقالت الشركة الأمريكية إن تطبيق فيسبوك سيحصل على شكل وجه مبتسم يحمل بداخله قلب، ويمكن استخدام هذا الرمز للتأييد العاطفي، في حين سيحصل ماسنجر على قلب بلون قريب إلى بنفسجي وحوله شعاع ليبدو وكأنه ينبض بالحياة.

وقالت الشركة الأمريكية إنها أطلقت هذه الرموز لأن العالم بحاجة للدعم النفسي خلال فترة انتشار فيروس كورونا. وتعد هذه الرموز أولى الرموز التي تصدرها فيسبوك لإظهار ردة الفعل غير الإعجاب بعد رموز الإعجاب المشهورة.

وبدأت هذه الرموز بالظهور للمستخدمين بشكل تدريجي، وأصبح بإمكانهم استخدامها للتفاعل مع كافة أنواع المنشورات.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم توضح إن كانت ستبقي رموز الدعم بشكل دائم أم ستقوم بإلغائها بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.