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شركة روسية تطلق خدمة افتراضية لـ”الأموات”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة ريتوال الروسية المختصة بتقديم خدمات الجنازة خدمة دفن الموتى افتراضيا من خلال قيامها ببث مباشر لوقائع الجنازة.

وقالت الشركة الروسية إنها لجأت لتقديم هذه الخدمة بعد إغلاق المقابر في العاصمة موسكو بسبب انتشار فيروس كورونا، وبسبب منع التجمعات التي تزيد عن 10 أشخاص.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة أن هذه الطريقة هي الأفضل لحماية الناس من فيروس كورونا، حيث تقوم الشركة بنقل الشخص الراحل إلى المقبرة، ومن ثم تقوم بعملية بث مباشر مغلق ومجاني لمراسم الدفن، مما يتيح لعائلته وأصحابه إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه عن بعد.

كما أكدت الشركة جاهزيتها لنقل المتوفى إلى المشرحة بشكل مجاني، ومنها إلى مكان الدفن.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في روسيا لأكثر من 42 ألف إصابة وأدى لوفاة أكثر من 3000 شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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