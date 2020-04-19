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دراسة: البدانة تضاعف خطر السكري 6 مرات

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية ونشرت في دورية ديابيتولوجيا أن البدانة تضاعف خطر السكري 6 مرات.

وأكد الباحثون وجود عوامل أخرى إلى جانب البدانة تزيد من احتمال الإصابة بالمرض منها التقدم بالسن، تناول الوجبات السريعة الغنية بالكربوهيدرات والدهون بشكل مستمر، نمط الحياة غير الصحي والخالي من الرياضة، بالإضافة لإصابة الشخص ببعض الأمراض كمتلازمة تكيس المبايض، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

ودعا الباحثون الناس لضبط وزنهم وتخفيفه بشكل مستمر، وأكدوا أن تخفيف الوزن يقلل من احتمال الإصابة بالسكري حتى مع وجود عوامل وراثية تزيد من احتمال الإصابة بالمرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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