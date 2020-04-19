دراسة: البدانة تضاعف خطر السكري 6 مرات

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية ونشرت في دورية ديابيتولوجيا أن البدانة تضاعف خطر السكري 6 مرات.

وأكد الباحثون وجود عوامل أخرى إلى جانب البدانة تزيد من احتمال الإصابة بالمرض منها التقدم بالسن، تناول الوجبات السريعة الغنية بالكربوهيدرات والدهون بشكل مستمر، نمط الحياة غير الصحي والخالي من الرياضة، بالإضافة لإصابة الشخص ببعض الأمراض كمتلازمة تكيس المبايض، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

ودعا الباحثون الناس لضبط وزنهم وتخفيفه بشكل مستمر، وأكدوا أن تخفيف الوزن يقلل من احتمال الإصابة بالسكري حتى مع وجود عوامل وراثية تزيد من احتمال الإصابة بالمرض.

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