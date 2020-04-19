أسود البحر تغزو المدن الأرجنتينية.. شاهد الصور

تفاجأ سكان منتجع مار ديل بلاتا السياحي الواقع على الشاطئ الغربي للأرجنتين على بعد 400 كيلومتر عن العاصمة بيونس آيرس بتجول أسود البحر داخل المدينة ووصولها لأماكن لم يسبق لها الوصول إليها.

ويبدو أن أسود البحر استغلت الحجر الصحي الذي فُرض على سكان المدينة البالغ عددهم 750 ألف نسمة، لتحتل المدينة وتنعم بالراحة والهدوء فيها.

وتعد رؤية أسود البحر على شاطئ المدينة أمرا مألوفا وطبيعيا للسكان، ولكن وصولها لداخل المدينة ولمواقف السيارات يعد أمرا جديدا وغريبا.

وأكد أحد سكان المدينة أن أسود البحر التي يتراوح وزنها ما بين 350 و500 كيلوغرام حيوانات أليفة للغاية، وبأن لها القدرة على ضبط حرارة جسمها، وبأنها استغلت الحجر الصحي لاكتشاف أماكن جديدة لم تصل إليها من قبل.

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