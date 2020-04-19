أحمد شيبة يطلق تتر مسلسل “الفتوة” (فيديو)

شهدت قناة شركة سينرجي للإنتاج الفني الرسمية على يوتيوب طرح الفنان الشعبي المصري أحمد شيبة لتتر مسلسل الفتوة الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

واستطاعت الأغنية حصد أكثر من 495 ألف مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها، وتفاعل المشاهدون معها وعبّروا عن إعجابهم بكلماتها وألحانها.

وأغنية مسلسل الفتوة من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج وتوزيع أشرف البرنس.

يذكر أن هذا العمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال ياسر جلال بطل العمل الرئيسي، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر وغيرهم من الممثلين.

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