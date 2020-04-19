هاتف صيني جديد يرصد الأجسام في الظلام

كشفت شركة Blackivew الصينية عن هاتف جديد ومميز قادر على رصد الأجسام في الظلام بفضل الكاميرا الحرارية الموجودة فيه أطلقت عليه اسم BV9800 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Cortex-A73 ثماني النوى بتردد 2.1 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاومة للغبار والماء تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل ومستشعر بصري من نوع Omni Vision 16885.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

ويحتوي الجهاز على ذاكرة داخلية بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، وذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي تأتي بسعة 6580 ميلي أمبير التي تجعله يعمل لمدة 5 أيام متواصلة، وباحتوائه على منفذ 3.5 للسماعات، منفذ USB-C، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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