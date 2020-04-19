لينوفو تزيح الستارة عن آيباد وجهاز ألعاب

أزاحت شركة لينوفو الصينية الستارة عن آيباد وجهاز ألعاب مميزين أطلقت عليهما اسمي Lenovo Legion 5 و Gaming 3I IdeaPad.

وسيعمل جهاز الألعاب Lenovo Legion 5 بمعالج Ryzen5 4600 H أو معالج AMD Ryzen7 4800H، وكرت شاشة NVidia GeForce GTX 1650 أو 1650 TI، ونظام تشغيل Windows 10 Pro.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 1920* 1080 بيكسل بجودة Full HD، ومعدل تحديث 120HZ، وسطوع nits 300، وستحتوي على كاميرا HD بدقة 720 بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 1 تيرا بايت والعشوائية 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على منفذ USB-A 3.1، USB-C 3.1، مدخل صوتيات، مدخل HDMI، مكبرين صوتيين بقدرة 2 واط، وبطارية بقدرة 60 واط.

أما Gaming 3I IdeaPad فسيعمل بمعالج Intel Core H من الجيل العاشر، وكرت شاشة GeForce GTX 1650Ti، مع نموذج بمعالج ADM Ryzen، وسيحتوي هذا الجهاز على بطارية تكفيه للعمل لمدة 8 ساعات متواصلة.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق جهاز الألعاب Lenovo Legion 5 بسعر 850 دولارا أمريكيا، أما جهاز Gaming 3I IdeaPad فسيبلغ سعره 730 دولارا أمريكيا.

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