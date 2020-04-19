تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات للاستعداد لشهر رمضان وتطبيقات أخرى مميزة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيقات شهر رمضان

تطبيق ختمة – لختم القرءان في المدة التي تريدها

هو تطبيق يساعدك على ختم القرءان في المدة الزمنية التي تريدها، يحتوي التطبيق على مصحف مميز للقراءة كما يقوم بتذكيرك بالورد اليومي اللازم لإتمام الختمة في الموعد المحدد. التطبيق يحتوي على مميزات أخرى مثل أذكار الصباح والمساء.

السعر : مجاني

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تطبيق قصص الانبياء – موسوعة تجمع سيرة الأنبياء – مجانا

تطبيق رائع جدا، لمحبي قراءة والاطلاع على سيرة خير البشر عليهم الصلاة والسلام، يمكنكم ذلك سواء بالكتابة، أو الصوت، أو مشاهدة فيديو، كل هذه الطرق تتيح لكم التعرف على قصص الأنبياء عبر هذا التطبيق المميز.

السعر : مجانا

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تطبيق القرءان الكريم من بيت التمويل الكويتي

هو تطبيق بديل للتطبيق الأول ويعتبر أحد أفضل التطبيقات المتوفرة لقراءة القرءان الكريم حيث يتيح قراءة القرآن باللغة العربية مع ترجمتها (الإنجليزية أو الفرنسية أو تفسير المعنى مع تفسير الجلالين)، وحفظ السور المفضلة لديك والقراء، وتحميل تلاوة السور والاستماع إليها بصوت أكثر من 23 قارئ مع ميزة تشغيل الصوت في الخلفية.

السعر : مجاني

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تطبيق المصلي – للآذان ومواقيت الصلاة وتحديد القبلة

هو تطبيق إسلامي شامل ميزته الأساسية هو مساعدتك على أداء الصلاة في موعدها فهو يذكرك بمواعيد الصلاة وفقاً للمدينة التي تقيم بها بصوت أذان شجي كما يتيح لك التعرف على المواعيد القادمة للصلاة وتحديد اتجاه القبلة ومزايا أخرى مثل الأذكار وإمساكية رمضان بالتاريخ الهجري والميلادي.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق أذكار

هو تطبيق إسلامي يتمحور حول الأذكار: أذكار الصباح والمساء، وأدعية من الكتاب والسنة، وإمكانية إضافة الأذكار والأدعية التي تريدها، وميزة الاستماع للأذكار بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي، وخاصية التذكير بالورد اليومي للأذكار.

السعر : مجاني

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تطبيقات أخرى

تطبيق كوكباد – للوصفات والطبخ

هو عبارة عن شبكة اجتماعية تتيح للمشتركين فيها مشاركة الوصفات وطرق تحضير الأطعمة والأكلات المختلفة مرفقة بالصور والمقادير والخطوات المتبعة في كل وصفة. التطبيق يتيح لك الإطلاع على ما يقدمه المستخدمون الآخرون والبحث عن الوصفات التي تريدها وكذلك إضافة وصفاتك الخاصة. التطبيق يدعم العربية ولغات أخرى أيضاً.

السعر : مجاني

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إبحث عن زوجة المستقبل وأنت في البيت عبر تطبيق دردشاتي





في هذه الفترة التي يقضي الكثيرون منا أكثر الوقت في بيوتهم يمكنكم البحث عن تعارف وزوجة . تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Viamaker لتحرير الفيديو

هو تطبيق يمكنك من تحرير وتعديل مقاطع الفيديو الخاصة بك. من خلال التطبيق يمكنك قص الفيديو وتغيير السرعة ووضع الفلاتر وإضافة الصوتيات والنصوص والملصقات وكذلك التأثيرات المميزة.

السعر : مجاني

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تطبيق Drink water reminder لتذكيرك بشرب الماء

هو تطبيق يذكرك بشرب الماء على مدار اليوم لتأكد من أنك تحصل على القدر الكافي من الماء المناسب لجسمك. التطبيق يوفر لك ميزة اختيار وعاء الشرب الخاص بك لتحديد الكمية بدقة ويعرض لك الكمية التي قمت بشربها وهل حققت بها الهدف اليومي أو لا.

السعر : مجاني

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تطبيق Birthday Countdown سجل أعياد الميلاد

هو تطبيق يساعدك على الاحتفاظ بتواريخ الميلاد الخاصة بالأشخاص المقربين منك ومعرفة الوقت المتبقي حتى حلول موعدها وأيضاً تذكيرك بها عند قدومها، وبذلك يمكنك شراء الهدايا والمبادرة بالتهنئة دون أن يفوتك ذلك أو تنساه.

السعر : مجاني