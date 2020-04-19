تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة رمضانية أساسية إلى جانب مجموعة مهمة مفيدة والألعاب المميزة

أسبوع جديد وتجميعة جديدة من أفضل تطبيقات اندرويد التي يجب أن يكون لها مكان على هواتفكم! هذا بالطبع إلى جانب الألعاب والتي نقضي معها فترات مستمرة من التسلية وإمضاء الوقت وذلك بالطبع في وقت الفراغ، مجموعتنا لليوم وكالعادة تركز على التسلية، الاستفادة والعملية كلًا على حد سواء! لذلك أنا متأكد أنك ستجد تطبيق واحد على الأفل يثير اهتمامك! إضافة إلى ذلك فلا تنسى تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتًا على الفور في حالة استحسانكم لها.

نهنئكم بحلول شهر رمضان المعظّم والذي سيبدأ إن شاء الله فجر يوم الخميس القادم، نتمنى لكم شهر مليء بالخير والسعادة ونتمنى منكم البقاء في المنزل وتجنب الخروج والاختلاط بسبب جائحة كورونا الحالية! اليوم سنشارككم عدد من التطبيقات الرمضانية جنبًا إلى جنب مع تشكيلتنا المعتادة من التطبيقات، هيا بنا..

تطبيق Muslim Pro – أفضل وأشمل التطبيقات الإسلامية والرمضانية



لعل تطبيق مُسلم برو هو أشهر تطبيق إسلامي رمضاني على الإطلاق! التطبيق لديه أكثر من 70 مليون مستخدم وتقييماته على متجر جوجل مرتفعة جدًا! إضافة إلى ذلك فقد تم تحميله أكثر من 50 مليون مرّة فقط على متجر جوجل بلاي! التطبيق يوفّر لك حرفيًا كل ما تحتاجه لممارسة الشعائر الدينية بما في ذلك مواقيت الصلاة، القرآن الكريم مع التفسير والترجمات وأيضًا أسماء الله الحسنى والأدعية والأذكار، إلى جانب إمكانية متابعة صيامك وصلواتك.

السعر : مجّاني

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تطبيق قصص الانبياء – حمل التطبيق الإسلامي الرائع لجهازك بالشهر الفضيل



التطبيق انشئ ليكون موسوعة قصص الانبياء من القرآن الكريم والسنة النبوية لأجهزة الاندرويد، حيث انه يشمل كل من قصص انيباء الله، بالإضافة الى سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كاملة . يشمل قصص صوتية وايضا بالفيديو، بالفعل تطبيق رائع يستحق التحميل.

من روائع التطبيق ايضا تصميمه المميز والسلس بالاضافة الى انه يشمل تلاوات القران الكريم ودروس ومحاضرات ، باختصار موسوعة شاملة ورائعة في تطبيق واحد .

السعر : مجاني

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تطبيق حصن المسلم – الذكر والدعاء بكل سهولة



تطبيق إسلامي رمضاني آخر يجب علينا أن نشاركه معكم، تطبيق حسن المسلم هو تطبيق مجاني ضخم يتيح لك كافة الأذكاء والأدعية التي قد تحتاج لترديدها سواء خلال شهر رمضان أو بعده، كذلك فالتطبيق يتيح لك البحث عن الأحاديث والأذكار المعينة ويتيح لك إمكانية مشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المميزات الرائعة .

السعر : مجّاني

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تطبيق صحيح البخاري للأحاديث



يتيح لك تطبيق صحيح البخاري كافة الأحاديث الشريفة التي ذُكرت في كتاب صحيح البخاري الغني عن التعريف، وبكل تاكيد فشهر رمضان المعظم هو فرصة مثالية جدًا لقراءة كافة الأحاديث الشريفة التي وردت عن رسولنا الكريم، كذلك فهذا التطبيق مجاني بالكامل ودون إعلانات كما أنه يتيح لك إضافة ملاحظات على الأحاديث ويقدم تصميم رائع جدًا. — يُذكر أن نفس مطور التطبيق يوفّر أيضًا “رياض الصالحين مع الشرح“، “الأربعون النووية مع الشرح“، “الأحاديث القدسية مع الشرح” و “صحيح مسلم“.

السعر : مجّاني

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من الأسابيع الماضية: في قسم “من الأسابيع الماضية” نشارككم أبرز التطبيقات والألعاب التي كنّا قد شاركناها معكم في الأسابيه السابقة، وذلك لكي نذكركم بها:

تطبيق Dolby On — افضل تطبيقات اندرويد المجانية لتسجيل الصوت



لطالما كانت عملية تسجيل الصوت بالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي غير مهمة بالنسبة للشركات المطورة للتطبيقات، ونحن عادة ما نحصل على نتائج غير مثالية عندما نقوم بتسجيل الصوت فقط باستخدام مايك الهاتف، لكن تطبيق Dolby On الجديد والقادم من شركة Dolby كما يوضح اسمه سينقل تجربة تسجيل الصوت لمستوى جديد تمامًا، كل ما عليك فعله هو تشغيل التطبيق والبدء في التسجيل ومن ثم يمكنك أن تشاهد بنفسك مدى جودة التسجيل، خاصةً أن التطبيق يتيح لك المقارنة بين النتيجة التي يقدمها لك والنتيجة العادية.

السعر : مجّاني

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تطبيق Discord للتواصل الصوتي والنصي



في القترة الاخيرة ازدادت أهمية تطبيقات التواصل بشكل لم نكن نتوقعه وهذا بالطبع بسبب الحجر المنزلي -والذي نناشدكم به- لكن من ضمن التطبيقات التي لم تنل نصيبها من الاهتمام كان تطبيق Discord والذي يقدم حلولًا ممتازة للتواصل جنبًا إلى جنب مع تصميمه الفريد وإصدار نظام تشغيل ويندوز الممتاز منه! كذلك فهو يتيح لك استعراض الألعاب التي تلعبها في الوقت الحالي وكذلك الموسيقى التي تستمع إليها، حيث بمجرد تشغيلك للعبة او موسيقى سيظهر لأصدقائك ما تسمعه! أخيرًا فهو يقدم مميزات التواصل الأساسية بشكل أكثر من ممتاز بما في ذلك التواصل النصي، الصوتي والمرئي.

السعر : مجّاني

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لعبة سندباد — مغامرات مستوحاة من قصص أسطورية



لعبة سندباد هي لعبة RPG عربية جديدة ومثيرة للاهتمام! وتتيح لك اللعبة أن تختار واحد من أكثر من بطل مميز لكي تلعب به اللعبة! أيضًا فهي تتيح لك القتال ضد اللاعبين الآخرين جنبًا إلى جنب مع أصدقائك إضافة لوضع PVP كما تتيح لك اللعبة إدارة أسلحتك وأدواتك بشكل ممتاز دون أي ملل! ويمكنك أن تعرف المزيد عنها من مقالنا السابق.

السعر : مجّانية

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي!

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجانا

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https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/ZflEcEpdiH8

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/ZflEcEpdiH8

لعبة Dead by Daylight – أحد أبرز ألعاب الرعب تأتي لأندرويد



لعبة Dead by Daylight هي لعبة رعب وأكشن مشهورة جدًا على الـPC والكونسول وها هي تأتي لمنصة الهواتف الذكية وتقدم اللعبة تجربة لعب جماعية مرعبة ومدهشة ويجب عليك ودون أي شك أن تجربها نظرًا لأنها بالفعل واحدة من أشهر ألعاب العصر الحديث.

السعر : مجّانية

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تطبيق عقاريتو — ابحث عن عقار وبع واشتري في السعودية



إن كنت من أهل السعودية وصدف أنك تبحث عن عقار جديد أو تريد بيع عقار تمتلكه فتطبيق عقاريتو هو تطبيق يجب عليك أن تجربه فورًا، هذا حيث أن التطبيق يتيح لك بيع وشراء العقارات وكذلك الخدمات العقارية في السعودية ودول الخليج وقريبًا في مصر، كما أن التطبيق يقدم لك عدد ضخم من المزايا في مقابل قدومه مجانًا! كما أنه متاح للآيفون.

السعر : مجّاني

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تطبيق YouCut لتحرير الفيديو باحترافية ودون علامة مائية



من منّا لا يحتاج لتحرير أحد الفيديوهات بشكل سريع على هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي؟ وهنا نجد أن هناك عشرات التطبيقات لأندرويد والتي تتيح لك ذلك، لكن يتميز YouCut عنهم بأنه يتيح لك تحرير الفيديو دون وضع علامة مائية Watermark عليه وذلك بشكل مجاني! هذا إلى جانب ضم التطبيق لأدوات تحرير شاملة ومتقدمة.

السعر : مجّاني

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https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/jz5FwcA2njc

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/jz5FwcA2njc

لعبة Hitman GO من شركة سكوير إينيكس



لعبة Hitman GO هي لعبة بازل وألغاز تقدمها شركة سكوير إينيكس العريقة، واللعبة في الظروف العادية تأتي كلعبة مدفوعة وبسعر مرتفع أيضًا، لكن اللعبة متاحة الآن مجانًا لذلك ننصحكم بالحصول عليها لأنها مسلية ورائعة وتقدم تجربة لعب وجرافيكس مدهشين.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق Rotation Manager لضبط إعدادات التدوير



هذا التطبيق المجاني والجديد قد حقق نجاح ملحوظ ولفت الأنظار، وهذا التطبيق يتيح لك وباختصار أن تتحكم في إعدادات التدوير Screen Rotation في الشاشة، ومن خلاله يمكنك أن تجعل الشاشة تنقلب أوتوماتيكيًا للوضع الأفقي إن فتحت تطبيق الآلة الحاسبة مثلًا، أو إن فتحت تطبيق يوتيوب! إضافة إلى ذلك فهو مجاني وسهل الاستخدام.

السعر : مجّاني

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لازلت تريد المزيد من التطبيقات؟ تابع معنا التوصيات المختصرة التالية:

1- تطبيق Todo Reminder Pro — متاح مجانًا لفترة محدودة — يوفّر لك هذا التطبيق كل ما تحتاجه لكي تقوم بإنشاء وتنظيم المهام Tasks وما يميزه هو أنه لا يحتوي أي إعلانات نظرًا لأنه تطبيق مدفوع في الأساس، كما أن هذا التطبيق قد حقق مبيعات وتقييمات مرتفعة جدًا. حمله من هنا.

2- تطبيق Unfold — مجاني — هذا هو واحد من أكثر التطبيقات المتخصصة في إنشاء القصص Stories ونشرها على فيسبوك وواتساب وانستجرام، والتطبيق يتيح لك تصميم قصص إبداعية بتصميمات مختلفة لم ترها من قبل! حمله من هنا.

3- لعبة فنانيس — مجانية — هذه اللعبة مبنية على شخصيات حملة “رمضان يجمعنا” الإعلانية والتي تعرض على قنوات MBC في شهر رمضان المعظّم، اللعبة هي لعبة جري لا نهائي مثل سابواي إلا أنها ممتعة ومجانية. حمّلها الآن.

4- تطبيق Life Quotes and Syings — متاح مجانًا لفترة محدودة — يعرض عليك هذا التطبيق عدد ضخم من الاقتباسات والمقولات الحياتية في كافة المجالات والتي يمكنك الاستشهاد بها أو مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. حمله من هنا.

نحن نستمع إليكم في كل وقت! إن كان لديكم أي ملاحظات حول سلسلة تطبيقات الأسبوع للاندرويد أو لديكم أي تطبيقات تودون إضافتها لقائمتنا الأسبوعية فلا تتردوا أبدًا في مشاركتنا بذلك في التعليقات! نحن نهتم بآراءكم أكثر من أي شئ آخر!

