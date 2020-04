فيديو.. مصارع نمساوي شهير يُعلن إسلامه بسبب أزمة كورونا

تلقى ويلهام حوالي نصف مليون رسالة مفعمة بالمشاعر الدافئة. [أرشيفية/إنترنت]

أعلن المصارع النمساوي الشهير ويلهام أوت، بطل أوروبا السابق في رياضة الفنون القتالية (MMA) إسلامه.

وظهر بطل فنون القتالية البالغ من العمر 37 عاماً في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل الحجر الصحي بمنزله، الذي يخضع له بعد توقف النشاط الرياضي بسبب إجراءات التصدي لوباء كورونا.

ولاقا الفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينطق الشهادتين معلنًا إسلامه بعد تفكير وبحث طويلين، خلال الأيام التي قضاها في الحجر.

مصارع نمساوي يعلن إسلامه المصارع النمساوي الشهير فيلهام أوت، بطل أوروبا السابق في رياضة الفنون القتالية (MMA) يُعلن إسلامه ويقول إن أزمة كورونا منحته الراحة اللازمة ليجد نفسه من جديد. Gepostet von ‎عين ليبيا‎ am Sonntag, 19. April 2020

وأكد ويلهام أنه كان يقوم بأبحاث ويقرأ كثيراً عن الدين الإسلامي لسنوات عديدة، قبل أن يغزو وباء كورونا أوروبا وبلد إقامته ألمانيا، ليستغل فترة الحجر الصحي المفروضة بسبب الفيروس، في اكتشاف المزيد عن الإسلام وسماحته ومكارم الأخلاق التي جاءت بها رسالته.

وقال أوت في الفيديو الذي نشره عبر حسابه: “تحولت إلى الإسلام عن اقتناع وبعدما تعرفت على الدين الإسلامي بشكل كاف”، لينضم بذلك إلى نجوم كثر في الرياضة العالمية الذين اعتنقوا الإسلام، كالفرنسيين بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وظهير برشلونة السابق إيريك أبيدال، إضافة إلى الملاكم الأمريكي الأسطورة مايك تايسون الذي أسلم أثناء قضاء عقوبته السجنية.

وأضاف: “لقد أعطتني أزمة كورونا الراحة اللازمة لأجد إيماني مرة أخرى.. لقد شغلني الإسلام لسنوات كثيرة، ولكن كانت هناك أوقات أيضًا لم أتمكن فيها من الشروع بشيء، وسمحت لنفسي بالانسياق والتأثر بالسياسة ولكن عندما مررت بأوقات عصيبة أعطتني العقيدة الإسلامية القوة اللازمة”.

وتابع: “إيماني الآن قوي جدًا بما فيه الكفاية لأعرف الإله الوحيد الحقيقي وأن أستطيع نطق الشهادتين، وأستطيع القول بكل فخر: نعم أنا مسلم”.

وكتب ويلهام أوت، عبر حسابه على إنستغرام: “أزمة كورونا منحتني الراحة اللازمة، لأجد نفسي من جديد.. الإسلام يشغل بالي منذ عدة سنوات.. ولكن كانت هناك أوقات، لم أتمكن فيها من فعل أي شيء، وسمحت لنفسي بالتأثر سياسياً. ولكن عندما مررت بأوقات عصيبة، منحتني الفطرة الإسلامية القوة اللازمة… إيماني الآن قوي بما فيه الكفاية، حتى أتمكن من التعرف على الإله الوحيد والحقيقي، والنطق بالشهادة، حتى أتمكن من القول بفخر، نعم أنا مسلم”.

وفي منشور أخر كتب أوت عبر حسابه على فيسبوك: “رمضاني الأول على الأبواب وأنا أتطلع إليه”.

وقال إنه تلقى حوالي نصف مليون رسالة مفعمة بالمشاعر الدافئة شاكرًا الجميع على كل هذا الود.

Salamu alaikum rahmatula wa barakatuhi Mein erster Ramadan steht kurz bevor und ich freue mich darauf. Als Profi… Gepostet von Willi Ott am Samstag, 18. April 2020

ويعد المقاتل النمساوي أحد أبرز الوجوه في رياضة الفنون القتالية المختلطة، واشتهر سنة 2019 باعتدائه على حكم نزاله ضد مواطنه “نهاد نسوفوفيتش”.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن أوت تعرف على الإسلام، بفضل صداقاته مع أتراك وألبان مقيمين بألمانيا.

وبدأ بطل فنون القتال (MMA) النمساوي الشهير مشواره في عالم الاحتراف في عام 2008، وفاز في 16 مباراة من أصل 33 مباراة لعبها.

Die Corona krise hat mir die notwendige ruhe gegeben um meinen Glauben wieder zu finden. Viele jahre hat mich der Islam beschäftigt. Aber es gab auch zeiten in denen ich nichts damit anfangen konnte und ich mich politisch beeinflussen ließ. Doch wenn ich schwere Zeiten hatte gab mir der Islamische Glaube die notwendige Kraft. Im Leben geht es runter und rauf. Ein weißer Spruch. Hättet ihr in meinen Schuhen laufen gelernt ihr würdet nur noch heulen. Mein Glaube ist nun stark genug sodass ich den einzig wahren Gott anerkenne und die Shahada sprechen kann, um stolz sagen zu können, ja ich bin Moslem. Gepostet von Willi Ott am Donnerstag, 16. April 2020

