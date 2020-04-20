إل جي تستعرض تصميم هاتف LG Velvet بشكل كامل

منذ فترة قصيرة شاركناكم نية إل جي لإطلاق سلسلة هواتف جديدة تحت اسم LG Velvet، وهي التي كانت أخبارًا مثيرة جدًا نظرًا لأن إل جي وعلى ما يبدو تنوي تقديم كل ما في وسعها خلال السلسلة الجديدة والتي ستبدأ مع هاتف بمواصفات فوق متوسطة، وهي الفئة الأكثر ازدحامًا الآن! وحتى تبقي إل جي المستخدمين متحمسين قامت اليوم بإطلاق فيديو يستعرض تصميم هاتف LG Velvet بشكل كامل إلى جانب تأكيد بعض مواصفاته.

تصميم هاتف LG Velvet الجديد

كما يمكنك أن تلاحظ من الصورة بالأعلى فالهاتف الجديد سيأتي مع ألوان متنوعة ورائعة وهذا كله حسبما ورد في الفيديو الذي حدّثناكم عنه والذي أطلقته قناة إل جي الرسمية في كوريا، وكما يمكنك أن تلاحظ فالهاتف يأتي مع ثلاث كاميرات خلفية بتصميم Raindrop أو قطرات المطر والذي ستعتمده إل جي.

تصميم الهاتف يأتي منحني إلى حد كبير لكن هذا يخدم الهاتف في الظهور بشكل مثالي كما أن شعار إل جي واضع جدًا في أسفل ظهر الهاتف، إضافة إلى ذلك فزرّ الطاقة يأتي في الجهة اليمنى بينما تأتي أزرار الصوت في لجهة اليسرى كما اعتدنا! ومن الأعلى لدينا منفذ بطاقة SIM وأيضًا لدينا منفذ سماعات 3.5مم في الأسفل مع منفذ شحن Type-C.

في الجهة الأمامية لدينا شاشة منحنية مع نوتش Water-Drop وهي التي ستكون من نوع AMOLED وهي خطوة رائعة من إل جي! كذلك وكما تلاحظ فلا يوجد مستشعر بصمة في الخلف، لذلك فهو سيكون مدمج في الشاشة أو زر الطاقة في أسوأ الظروف! إضافة إلى ذلك فالفيديو يؤكد قدوم الهاتف مع معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط، وهو أفضل خيار أمام إل جي في الوقت الحالي.

فيما يلي نشارككم الفيديو الكامل: