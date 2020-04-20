كيفية تغيير و تزييف الموقع الجغرافي على الايفون والايباد بسهولة!

أحياناً قد نحتاج إلى تغيير الموقع الجغرافي الخاص بجهاز الايفون أو الايباد الخاص بك لأي سبب من الأسباب، واليوم سوف نتعلم كيفية عمل ذلك بطريقة سهلة وبسيطة عبر برنامج iMyFone AnyTo iرOS Location Changer الذي تستطيع الحصول على نسختك المجانية منه الآن وحصرياً!

ماذا يفيدك برنامج iMyFone AnyTo ؟

تغيير عنوان الموقع الجغرافي GPS في ثوانٍ.

إمكانية تحديد طريق على الخريطة والسير فيه بالسرعة التي تحب.

متوافق مع ألعاب الواقع المعزز وتطبيقات التواصل الاجتماعي والخدمات المختلفة.

سوف يساعدك البرنامج على تغيير الموقع الجغرافي لأجهزة الايفون والايباد وإخفاء الموقع الحقيقي كي لا يتم تتبعك من أجل اعتبارات الخصوصية والأمان وإخفاء الهوية.

هناك العديد من الخدمات الغير متاحة في المنطقة العربية لكنك إذا قمت بتغيير الموقع الجغرافي إلى أي دولة أخرى فسوف تستطيع الوصول إليها وهذا يشمل الكثير من الخدمات والتطبيقات والألعاب مثل خدمة ابل الإخبارية وبعض الأشياء على متجر التطبيقات وخدمات بث الموسيقى والفيديو وتطبيقات التواصل.

برنامج iMyFone AnyTo سوف يتيح لك مشاركة موقع جغرافي محدد افتراضي أو وهمي على أحد الشبكات الاجتماعية لإعطاء انطباع أنك قد انتقلت لمكان جديد أو سافرت خارج البلاد، أو تزييف الموقع على أي تطبيق من التطبيقات.

البرنامج أيضاً يستطيع محاكاة الحركة عبر الـ GPS والتي تتطلبها بعض ألعاب الواقع المعزز مثل بوكيمون جو يمكنك اختيار الطريق والسرعة المطلوبة من على الخريطة وسوف يقوم البرنامج بمحاكاة ذلك كما لو كان حقيقياً بينما أنت جالس في منزلك!

البرنامج سهل الاستخدام ويمكنه تغيير الموقع الجغرافي إلى الموقع الجديد بسهولة ويمكن إيقاف ذلك متى شئت والعودة مرة أخرى إلى الموقع الحقيقي.

كيفية استخدام برنامج iMyFone AnyTo iOS Location Changer ؟

قم بتوصيل الايفون أو الايباد بجهاز الحاسوب بعد تنزيل البرنامج وتثبيته. (البرنامج يعمل على الحاسوب) قم باختيار المكان الذي تود تغيير الموقع الجغرافي إليه.

احصل على نسخة مجانية من برنامج iMyFone AnyTo iOS Location Changer

هذا البرنامج مدفوع لكنك يمكنك الحصول على نسخة مجانية مع مفتاح تفعيل أصلي مقدم من الشركة. قد بالذهاب إلى صفحة العروض والضغط على أحد أزرار المشاركة عبر الشبكات الاجتماعية وبعدها قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وسوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إليك!

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8 برامج بسعر برنامج واحد

أيضاً تستطيع الحصول على 8 برامج مميزة من خصومات شركة iMyFone بسعر برنامج واحد ودفع 104$ فقط بدلاً من 689$ لفترة محدودة بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس الشركة. البرامج الثمانية هي:

iMyFone D-Back لاستعادة الصور والفيديو ورسائل واتس اب المحذوفة من الايفون والايباد والايبود تاتش.

iMyFone LockWiper لإزالة قفل الشاشة: الباسورد، بصمة الإصبع أو الوجه.

iMyFone Fixppo لإصلاح مشاكل الايفون الشائعة

iMyFone Umate Pro لحذف كافة ملفات الايفون دون رجعة

iMyFone TunesMate لنقل الملفات بين الايفون والحاسوب

iMyFone iTransor بديل برنامج الآيتونز

iMyFone KeyGenius لإزالة كلمة مرور ملفات النسخ الاحتياطي للايفون

iTransor for WhatsApp لإدارة واتس اب ونقل المحادثات

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