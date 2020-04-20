اللجنة الاستشارية تتفقد عمل المختبر المرجعي وآلية عمل غرفة الطوارئ بمكافحة الأمراض

تفقدت اللجنة الاستشارية لمجابهة

كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الامراض آلية عمل المختبر المرجعي لصحة المجتمع في

فحص العينات بتقنية REAL TIME PCR.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية،

الأحد، أن اللجنة الاستشارية المشكلة من المجلس الرئاسي اطلعت على آلية عمل غرفة

الطورائ التابعة للمركز في مكافحة فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الامراض

أعلن، الأحد، تسجيله حالتين جديدتين بفيروس كورونا أحدهما حالة مخالطة لحالة

سابقة، وأخرى جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51.

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