تطبيق استغفر الله – تطبيق إسلامي مميز لتنبيهك بالأذكار والأدعية والاستغفار صوتياً!

اثبتت العديد من الإحصاءات والحياة العملية أن الهاتف الذكي لا يفارق صاحبه إلى عند النوم وهو أول مايضع عليه عنينه في الصباح وآخر مايغلق عليه عينه عند المساء بالنسبة للكثير من المستخدمي، لذلك لاغنى لأي مسلم عن تطبيق إسلامي على هاتفه الذكي يذكره دائماً بالله سبحانه وتعالى مع الإستغفار والدعوات والأذكار المختلفة خلال فترات اليوم.

نقدم لكم اليوم التطبيق الإسلامي المميز “استغفر الله” للآيفون، وهو عباره عن تطبيق يقوم بارسال اشعارات صوتية وهذه الاشعارات تتضمن اصوات تذكير بالله سبحانه وتعالى مثل : استغفر الله ، سبحان الله ، لا إله إلا الله وغيرها من الأذكار.

كذلك يقدم التطبيق مجموعة من الميزات الخاصة به، وهي:

إمكانية إختيار عدد الأصوات في الساعة من صوت واحد إلى خمس أصوات

يمكنك إختيار التنبيه بالإشارة بدلاً من الأذكار وهذه الميزة تمكنك من ذكر الله سبحانه وتعالى بإرسال صوت لك.

إمكانية تحديد فترة محددة ليعمل التطبيق في هذه الفترة

وجود قسم لأذكار الصباح والمساء مع إمكانية إضافة أذكار أخرى

وجود قسم عداد الأذكار لتتمكن من حساب عدد الأذكار التي تنطقها وهو بمثابة سبحه

وجود قسم لسورة الكهف مع إمكانية إضافة تذكير ليقوم التطبيق بتذكيرك بقرائة سورة الكهف كل أسبوع في يوم الجمعة

يوجد قسم للقرآن الكريم تستطيع إضافة تذكير يومي لقرائة القرآن مع إمكانية حفظ الصفحة التي تم الوصول إليها للعوده لها لاحقاً بسهولة

إلى جانب هذه الميزات الرائعة، فإن تطبيق “استغفر الله” تطبيق إسلامي مجاني بالكامل، ولايوجد به أي نوع من الدعايا، وإنما يتم تقديمه لإفادة المسلمين وإكتساب الأجر بإذن الله.

الملاءمة:

الحجم: 51.5 ميجابايت.

يتطلب iOS 10.0 أو أحدث.

متوافق مع iPhone و iPad و iPod touch.

التحميل:

السعر : مجاني