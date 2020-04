هجوم جديد يشنه هاري وميغان على وسائل إعلام بريطانية

لا يرغبان في استخدامهما “كعملة لاقتصاد صيادة النقرات [انترنت]

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأمير هاري وزوجته ميغان أدرجا أربع صحف بريطانية كبرى على القائمة السوداء الأحد بعد اتهامها بنشر قصص “مشوهة وكاذبة وخارجة عن المعقول”.

وفي رسالة لاذعة لمحرري صحف “صن” و”ديلي ميل” و”ميرور” و”إكسبرس”، أعلن هاري وميغن، اللذان تخليا رسمياً عن منصبيهما في العائلة الملكية البريطانية، أنه “لن يكون هناك أي تعاون” بعد اليوم مع تلك الصحف، وفق صحيفة “ذي غارديان”.

وجاء في نسخة زعم أنها عن الرسالة، نشرها مراسل صحيفة “فاينانشل تايمز” مارك دي ستيفانو على “تويتر” أن سياستهما الجديدة إزاء الصحافة “لا تتعلق بتجنب النقد. إنها لا تتعلق بإنهاء التواصل مع العامة أو فرض رقابة دقيقة على التقارير”. لكنهما لا يرغبان في استخدامهما “كعملة لاقتصاد صيادة النقرات”.

وورد في مقتطف من الرسالة نشرته “ذي غارديان” أن “دوق ودوقة ساسكس شاهدا أشخاصاً يعرفانهم، وكذلك غرباء يدمرون حياتهما تماما دون سبب وجيه بخلاف حقيقة أن الشائعات تعزز عائدات الإعلانات”.

ووصفت الصحيفة الرسالة بأنها “هجوم غير مسبوق على جزء كبير من وسائل الإعلام”.

وفي رسالتهما، قال الزوجان إن سياستهما الجديدة لا تنطبق على كل وسائل الإعلام وإنهما سيستمران في العمل مع صحافيين من حول العالم.

