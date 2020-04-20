لجنة الوقود تمنح إذن التشغيل لبعض محطات الوقود لتزويد مركبات المستثنين من الحظر

منحت لجنة أزمة الوقود، الاثنين، أذن تشغيل بعض محطات

الوقود يوميا، لتقديم خدماتها لسائقي مركبات الجهات التي استثنيت بقرار المجلس

الرئاسي القاضي بفرض حظر تجوال للوقاية من كورونا.

وأكدت اللجنة أن هذا الاستثناء منح أيضا لسيارات نقل

أسطوانات الغاز والبضائع التي تتطلب الحركة في الشوارع بشكل يومي، لتوفير خدماتها

للمواطنين مع الاستمرار في تزويد المرافق الخدمية بوقود الديزل بصورة طبيعية، وفق

صفحة إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

واتفقت اللجنة على تحديد عدد من محطات الوقود التي تقدم

خدماتها للمستهلكين في عدد من المناطق، وأن هذه المحطات لا تزود الوقود إلا لسائقي

المركبات الذين لديهم تصاريح بالتجوال والجهات المستثنية بقرار الرئاسي.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر في 15 أبريل الحالي

قرارا بحظر تجول كامل في التراب الليبي، مستثنيا منه بعض الجهات المختصة بمجابهة

وباء كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية