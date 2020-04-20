نجوم الوطن العربي يتّحدون ضد كورونا بـ”أنت قوي”

أطلق عدد من نجوم الغناء في العالم العربي أوبريت أنت قوي المشترك على موقع يويتوب لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في العالم.

ويسعى النجوم من خلال هذه الأغنية لتوعية الناس حول خطورة فيروس كورونا، وتقديم الدعم النفسي لهم لتجاوز هذه المحنة.

وظهر الفنانون في فيديو كليب وهم يغنون عن بعد ملتزمين بالحجر الصحي وبقواعد السلامة المفروضة، حيث حقق الأوبريت الذي طرح يوم 18 أبريل الجاري أكثر من 600 ألف مشاهدة، وحظي بإعجاب المشاهدين.

وشارك في أوبريت أنت قوي كل من محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة ويسرا، وهو من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.

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