منوعات

نجوم الوطن العربي يتّحدون ضد كورونا بـ”أنت قوي”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق عدد من نجوم الغناء في العالم العربي أوبريت أنت قوي المشترك على موقع يويتوب لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في العالم.

ويسعى النجوم من خلال هذه الأغنية لتوعية الناس حول خطورة فيروس كورونا، وتقديم الدعم النفسي لهم لتجاوز هذه المحنة.

وظهر الفنانون في فيديو كليب وهم يغنون عن بعد ملتزمين بالحجر الصحي وبقواعد السلامة المفروضة، حيث حقق الأوبريت الذي طرح يوم 18 أبريل الجاري أكثر من 600 ألف مشاهدة، وحظي بإعجاب المشاهدين.

وشارك في أوبريت أنت قوي كل من محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة ويسرا، وهو من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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