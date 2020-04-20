الكشف عن مواصفات هاتف ريلمي X3 مع كاميرا خلفية رباعية

اليوم تم الكشف عن معظم مواصفات هاتف ريلمي X3 من خلال موقع TENNA الصيني، والهاتف الجديد يأتي مع توليفة مميزة من المواصفات مع التركيز على الذواكر الداخلية والأداء والكاميرا، والهاتف يأتي كجيل جديد من هاتف ريلمي X2 الذي تم كشف عنه في الربع الثالث من العام السابق.

مواصفات هاتف ريلمي X3

طبقًا لما جاء من تسريبات فالهاتف الجديد سيأتي مع شاشة بقياس 6.57 بوصة بدقة FHD+ لكن لم يتم تحديد نوع البانيل المستخدمة فيها بعد، لكن تسريبات سابقة قد أشارت لقدومها من نوع OLED، وهو أمر نتمناه بالتأكيد، والمثير للاهتمام حول تصميم الهاتف هو قدوم الكاميرا الخلفية بشكل طولي على عكس معظم الهواتف الجديدة.

الهاتف سيأتي مع خيارات عديدة من الذواكر التخزينية والعشوائية مع 6، 8 أو 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية إلى جانب ذاكرة تخزينية تصل إلى 265 جيجابايت! والكاميرا في هاتف ريلمي X3 ستأتي بدقة 48 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية إلى جانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وعدستين بدقة 2 + 2 ميجابيكسل لم يتم تحديد نوعهم بعد.

الكاميرا الأمامية هنا ستكون بدقة 16 ميجابيكسل إلى جانب عدسة بدقة 2 ميجابيكسل لتكون عدسة ثنائية، وغالبًا ما ستكون العدسة الثانية لقياس العمق وعزل الخلفية! وأخيرًا لدينا هنا بطارية بسعة 4,100mAh مع شحن سريع بقدة 30 وات، والمثير هو دعم هذا الهاتف لشبكات الجيل الخامس.

يُذكر أن ريلمي تعمل أيضًا على إصدار يحمل الاسم SuperZoom من هاتف ريملي X3، وهذا الإصدار سيأتي مع معالج سنابدراجون 855+ و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسيعمل مع أندرويد 10، والأهم من ذلك هو أن هذا الهاتف -وطبقًا لاسمه- سيحمل إعدادات كاميرا أفضل.