بتحديثات غير مسبوقة.. “تيك توك” يتجه لتعزيز الرقابة الأبوية

في إطار سعيها لتعزيز الرقابة الأبوية على الأبناء عند استخدامهم تطبيق تيك توك قامت الشركة المالكة للتطبيق بإجراء مجموعة من التحديثات على إعدادات الأمان والسلامة العائلية.

ومن أبرز هذه التحديثات إطلاق ميزة الترابط العائلي في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستتيح للآباء فرصة مراقبة المحتوى الذي يقدمه ويتابعه أطفالهم.

ومن خلال ربط حساباتهم بحسابات أطفالهم سيتمكن الأهل من إدارة وقت الشاشة وتحديد المدة التي يقضيها الطفل أمام التطبيق، إضافة إلى تفعيل خاصية المحتوى الآمن والتي تجعلهم يحددون المحتويات التي يرغبون بظهورها لأبنائهم والتي لا يرغبون بظهورها.

إضافة إلى ميزة التحكم في الرسائل المباشرة والتي تتيح لهم تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مراسلة حساب الطفل أو تعطيل خاصية الرسائل بشكل تام.

يذكر أن شركة تيك توك ستقوم في 30 أبريل الجاري بتطبيق مجموعة من الإجراءات التي تحمي الأطفال أبرزها إيقاف الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين تحت سن الـ 16 عاما.

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