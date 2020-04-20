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كورونا يعيد خاتم زواج مفقود منذ 3 سنوات

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كان انتشار فيروس كورونا في العالم إيجابيا بالنسبة للزوجين الأمريكيين مايك وليزا، اللذين استعادا خاتم الزواج الذي فقده مايك عام 2017 في أحد مطاعم فلوريدا الأمريكية.

وعثر صاحب المطعم رايان كريفوري على الخاتم أثناء قيامه بصيانة للمطعم، حيث وجد العامل أثناء نزع الألواح مجموعة من الأشياء الثمينة أبرزها قطعة ذهبية وخاتم زفاف مايك وليزا الفضي.

ولأن الخاتم احتوى على اسم الزوجين مايك وليزا وتاريخ زواجهما قامت مديرة التسويق في المطعم بنشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمت مشاركة المنشور على نطاق واسع، وبعد 3 أيام رأت ليزا المنشور وقامت بالاتصال بالمطعم، وأكدت لهم بأن الخاتم لزوجها، وأرسلت لهم صورة من جلستها مع زوجها فيه.

وعبّر الزوجان عن سعادتهما باستعادة الخاتم، لأنهما اعتقدا بأنهما لن يعثرا عليه مجددا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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