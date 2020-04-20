أيسلندا تحارب تداعيات كورونا بـ”الأحضان”

في إطار سعيها لمساعدة الناس على تحمّل الحجر المنزلي أطلقت إدارة غابات أيسلندا حملة احضنوا الأشجار عوضا عن البشر.

وتهدف الحملة لمساعدة الناس في الحصول على الدعم النفسي الذي فقدوه بسبب التباعد الاجتماعي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا.

وطلب القائمون على الحملة من الناس احتضان شجرة يوميا لمدة 5 دقائق على الأقل، مع الحرص على اختيار كل شخص لشجرة مختلفة عن الشجرة التي احتضنها الشخص الآخر لكي لا تنتقل العدوى.

وأوصت إدارة الغابات الناس في كافة أنحاء العالم بتجريب هذه الطريقة ليتخلصوا من الآثار السلبية للحجر الصحي.

يذكر أن الشعب الأيسلندي يؤمن بأن الطبيعة بشكل عام والأشجار بشكل خاص تمنحان الإنسان الشعور بالراحة والسعادة والاطمئنان، مما يساعده في الحفاظ على صحته النفسية ونشاطه ليواجه فيروس كورونا.

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