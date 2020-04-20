أصالة ولمنور في حفل “أون لاين” برعاية سعودية

أحيت النجمتان السورية أصالة نصري والمغربية أسماء لمنور حفلا فنيا أون لاين على حساب وزارة الثقافة السعودية في موقع إنستغرام، بهدف كسر حالة الملل خلال الحجر الصحي.

وبدأ الحفل في تمام الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، حيث ظهرت النجمتان على الحساب، وقدمتا مجموعة من أغانيهما الرائعة باللهجات السورية، الخليجية، المغربية، والمصرية.

وتفاعل المتابعون مع النجمتين، وعبروا عن سعادتهم بهذا الحفل الذي أخرجهم من حالة الملل التي يعيشونها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت النجمة السورية قد أعلنت لجمهورها عن موعد الحفل من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في تويتر.

الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن في الوطن العربي قاموا بإحياء حفلات أون لاين لمساعدة الناس على تحمل الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا.

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