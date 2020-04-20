أوبو تطلق الإصدار Lite من هاتف Find X2

كشفت شركة أوبو الصينية عن الإصدار الجديد من هاتف Find X2 والذي حمل اسم Find X2 Lite.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 765G، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة ColorOS7.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.4 بوصة بدقة عرض FHD، ومعدل تحديث 60HZ، ونسبة سطوع nits 600 في الشاشة.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، ومستشعر للبصمات.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت والعشوائية 8 و12 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز ببطاريته التي ستأتي بسعة 4025 ميلي أمبير وستدعم تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 التي تشحن 50% من البطارية خلال 20 دقيقة فقط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق باللونين الأبيض والأسود وبسعر 525 دولارا أمريكيا.

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