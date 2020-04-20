نينتندو تدعم جهاز الألعاب Switch بمميزات مختلفة

كشفت شركة نينتندو اليابانية عن الإصدار 10.0.0 الذي جلب مجموعة من التحديثات لجهاز الألعاب Switch و Switch Lite.

ومن خلال الإصدار الجديد سيكون المستخدمون قادرين على برمجة الأزرار الموجودة في ذراع التحكم، مما يتيح لهم إمكانية توحيد الأزرار مع أجهزة التحكم الأخرى التي يملكونها.

كما سيحتوي الإصدار الجديد على ميزة نقل الألعاب التي تم تحميلها على بطاقة الذاكرة SD الموجودة في الجهاز عندما تمتلئ الذاكرة الداخلية، من أجل تشغيلها عند الحاجة.

وطلبت الشركة اليابانية من مستخدمي جهاز Switch التأكد من حصولهم على الإصدار الجديد من خلال تصفح بند وحدة التحكم الموجودة في قائمة الألعاب، وفي حال لم يحصلوا عليه يمكنهم تحميله وتنصيبه على الجهاز بشكل مباشر من موقع الشركة ليستمتعوا بالمزايا الجديدة.

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