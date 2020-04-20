هاتف جالكسي نوت 20 سيأتي مع بطارية بسعة 4,000mAh

هاتف جالكسي نوت 10 كان واحد من أبرز هواتف 2019 على الإطلاق وبالرغم من أن التفوق التقني كان من نصيب أخيه الأكبر نوت 10 بلس إلا أن نوت 10 العادي تمكن من تحقيق نجاح كبير هذا بالرغم من تقصير سامسونج في سعة البطارية الخاصة به، لكن هذه المشكلة سيتم حلّها هذا العام مع نوت 20.

حسب بعض التسريبات القادمة من أحد المواقع الهولندية الشهيرة فهاتف جالكسي نوت 20 سيأتي مع بطارية أكبر تحت رقم النموذج EB-BN980ABY وهي التي ستأتي مع سعة 4,000mAh وهو ما يشكل حلّ لأبرز مشاكل نوت 10 العادي، وهي البطارية، وهنا يُذكر أن هذه السعة هي نفسها التي نجدها في هاتف جالكسي S20.

في حين أن هاتف نوت 20 العادي سيأتي مع هذه البطارية فهذا يدل أن هاتف نوت 20+ سيحظى هو الآخر بنمو في سعة البطارية! وهنا تشير التوقعات إلى قدومه مع 4,500mAh أو 5,000mAh مثل جالكسي S20 بلس أو جالكسي S20 ألترا على الترتيب هذا إن لم تفاجئنا سامسونج وتطلق هاتف ثالث ضمن سلسلة النوت تحت اسم نوت 20 ألترا مثلًا!

سلسلة جالكسي نوت 20 ستأتي مع معالج سنابدراجون 865+ والذي يُعتبر نسخة محسنة من معالج سنابدراجون 865 العادي والمنتشر حاليًا في الهواتف الرائدة! وأخيرًا فحريٌ أن نذكر أن سلسلة نوت 20 قادمة في أغسطس المقبل بالرغم من جائحة كورونا، لكن قد تعقد سامسونج مؤتمرها عبر الإنترنت بدلًا من أن تقوم بتنظيمه بشكل فعلي.

ما رأيك إذن؟ وهل تنوي اقتناء أحد هواتف سلسلة نوت 20؟ شاركنا الآن.