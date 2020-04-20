إشارات يد عادية بالنسبة لك.. لكنها مُهينة عند بعض الشعوب

كما تختلف بعض الكلمات من دول لأخرى، هناك أيضًا بعض الإيماءات باليد يختلف معناها من دولة لأخرى، فإن آخر شيء تريد القيام به عند السفر لدولةٍ ما هو الإساءة لسكانها بحركة يد ربما تكون مألوفة في بلدك لكنها ذات معنى سلبي في دولة أخرى.

ما قد يبدو في العديد من دول العالم أمرًا إيجابيًا وجيدًا، إلا أنه في ايران لا يعتبر كذلك، إذ إن إشارة رفع الإبهام تعني حركة بذئية في إيران، وتقول دانا هوشماند الخبيرة في علم اللغات إنه على الرغم من معنى هذه الحركة في إيران، إلا أن معظم الشعب الإيراني ربما يتقبل هذه الحركة لو سقطت سهوًا من أحد الزوار.

إذا رفعت إصبعيك الوسطى والسبابة على شكل حرف V فهذه تعني علامة النصر، ولكن إذا فعلت نفس الحركة ولكن وجهت راحة يدك نحوك، فهذه حركة مرفوضة في بريطانيا، إحدى النظريات وتعود لمعركة في القرن الخامس عشر، يقال إن أسرى الحرب تعرضوا لعقوبة قُطعت بموجبها أصابعهم السبابة والوسطى كي لا يتمكنوا من إطلاق السهام مرة أخرى، والسجناء الذين فرّوا قبل أن يخضعوا لهذه العقوبة، كانوا يرفعون أصابعهم هذه وهم يهربون، وبقيت هذه الدلالة الساخرة قائمة حتى اليوم.

ربما سمعنا عندما كنا أطفالًا أن الإشارة بالسبابة حركة غير مهذبة، خاصة إذا اقترن الأمر بالضحك، وربما يراه البعض عاديًا، وفي ماليزيا يعتبر شيئًا من الوقاحة، ويتم استخدام إصبع الإبهام وخاصة الأيمن للإشارة إلى شيء ما في ماليزيا.

إشارة أخرى إيجابية وشائعة، وعلى الرغم من أنها تمثل حرفي الـ (O) و (K) في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول العالم، فإنها تصف جزءًا حساسًا من الجسم بالنسبة لشعوب أمريكا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته المُدونة والرحالة تالك نانتس إنها مهينة أيضًا في بعض دول الشرق الأوسط.

إشارات اليد هذه إيجابية وظريفة بصفة عامة في الولايات المتحدة ودول أخرى، ولكنها قد تسبب لك المشكلات في بعض دول أوروبا الغربية، علامة “قرني الشيطان” الخنصر والسبابة قائمين وبقية الأصابع مطوية – قد توقعك في المشكلات لأنها تحاكي شكل القرون، وتعني خيانة الزوجة لزوجها.

يعد التربيت على رأس أحدهم (خاصة إن كان طفلًا صغيرًا) لفتة لطيفة ومحببة، ولكنها قد تعني إساءة في تايلاند، فالرأس يعد أكثر جزء مقدس في جسم الإنسان، لذا أبقِ يديك بعيدة عن رؤوس الآخرين؛ لتجنب التقليل من الاحترام أو تدنيس هذا الطهر.

لن تجد أي انتقاص من استخدام اليد اليسرى في معظم دول العالم، لكن في بعض مناطق الهند يعتبرون استخدام اليد اليسرى في التعاملات اليومية أمر مهين، فمثلًا تستخدم اليد اليمنى للطعام، أو تمرير المال، أو التقاط السلع لشرائها.

هذه المرة مع إحدى إشارات اليد المتحركة، وهي سحب أطراف أصابع راحة اليد على أسفل الذقن إلى الخارج. خاصة شمال إيطاليا تمثل هذه إيماءة اعتراض عدوانية، وهذا يعني في أكثر المعاني تهذيبًا أنك لا تأبه بالشخص الذي أمامك.

وفقًا للأسطورة التايوانية، فإن ذلك لن يضر أي مخلوق أرضي، ولكن سيجلب غضب آلهة القمر، وعقابها على هذه الإهانة شديد للغاية، ستقطع أذنك، أو على الأقل ستشوهها لك، لذا إن أعجبت بالقمر الجميل في تايوان، فمن الأفضل أن تُبقي يديك إلى جانبك.

بينما يعد تحريك وطي إصبع واحد إلى الداخل إشارة تطلب من الشخص الاقتراب، فإنها في أسوأ الأحوال تعد حركة بذيئة ساخرة، وفي أحسن الأحوال ليست بريئة تمامًا، ويجب عليك تجنبها قطعًا في الفلبين، هذه الإيماءة هناك هي الطريقة التي يستدعي بها الناس الكلاب أو الحيوانات الأخرى، لذا فتوجيهها لشخصٍ يُعد أمرًا مهينًا للغاية. وبالمثل، فتلويحك بيدك، بينما راحتك للأعلى، إلى شخص ما، وأيضًا الإشارة إليه ليقترب هو أمر يقلل من الاحترام في كوريا الجنوبية للسبب نفسه.

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