تقرير – ابل قد تطلق سماعات AirPods جديدة قريباً!

الإصدار الجديد من سماعات ابل كان يفترض به أن يتم إطلاقه بالتزامن مع الإعلان عن هاتف ايفون SE الجديد في حدث واحد، لكن ذلك لم يحدث ولم نر سوى الايفون وبقى الحديث حول سماعات AirPods الجديدة قائماً.

آخر التسريبات تشير إلى أن سماعات AirPods الجديدة لازالت قيد التجهيز وسوف يتم إطلاقها في شهر إبريل القادم.

لايعرف على وجه الدقة ما الذي سوف تكون عليه سماعات AirPods القادمة لكن أغلب الظن أنها سوف تحمل نفس تصميم آخر إصدار AirPods Pro ولكن بدون إضافة خاصية إلغاء الضوضاء Noise Cancellation.

سابقاً نشرت صحيفة DigiTimes التايوانية تسريباً جاء فيه أن ابل تعمل على إصدار جديد من سماعاتها اللاسلكية باسم AirPod Pro Lite دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

السعر المتوقع للسماعات ينتظر أن يكون في حدود 200 دولار أمريكي وبذلك يكون سعراً وسيطاً بين AirPods Pro الأغلى و AirPods العادية الأقل ثمناً. ( مقارنة بين AirPods Pro و AirPods العادية)

ابا أيضاً يتوقع أن تكشف عن سماعات رأس أكبر لاسلكية نهاية العام الجاري باسم AirPods X تشبه سماعات Beats لتعزز من سيطرتها على سوق السماعات اللاسلكية.