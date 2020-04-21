واتس اب يزيد الحد الأقصى للمحادثات الجماعية إلى ثمانية أشخاص بدلاً من أربعة!

في مقال سابق ذكرنا أن واتس اب سوف يزيد الحد الأقصى للمحادثات الجماعية وهو ما حدث بالفعل في آخر إصدار تجريبي للتطبيق على منصتي الأندرويد و iOS.

الحد الأقصى الجديد لعدد الأشخاص المشاركين في المحادثات الجماعية الصوتية والمرئية عبر واتس اب هو ثمانية أشخاص بعد أن كان أربعة فقط لفترة طويلة.

هذا الخبر نقله موقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتس اب بعد الحصول على آخر نسخة تجريبية منه، وجدير بالذكر أنه لكي يتم العمل بالحد الأقصى الجديد يجب على جميع الأشخاص تنزيل النسخة الأحدث من التطبيق.

هذا التغيير الجديد مرده الإقبال الكبير على المحادثات الجماعية الصوتية والمرئية على واتس اب والتي زادت بمقدار الضعف بالتزامن مع انتشار فيرس كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي.

كان يتوقع زيادة عدد المشاركين في المحادثات الجماعية إلى ما هو أكثر من ذلك بالنظر إلى تطبيق فيسبوك ماسنجر مثلاً الذي يدعم حتى 50 شخصاً في المحادثة الجماعية علماً بان واتس اب مملوك لفيسبوك أيضاً.

تطبيقات أخرى مثل زووم وسكايب تتيح لعشرات أو مئات الأشخاص من الاشتراك في المحادثات المرئية مع خيارات إضافية مثل التسجيل ومشاركة الشاشة وذلك مفيد في الاجتماعات والتعليم عن بعد. تطبيق ابل فيس تايم يدعم حتى 32 شخصاً، وتطبيق جوجل ديو حتى 12 شخصاً.

واتس اب هو تطبيق المحادثة الفورية الأشهر عالمياً حيث بقاعدة مستخدمين تزيد على 2 مليار مستخدم شهرياً، ولا يزال في نمو واكتساب مستخدمين جدد بمرور الوقت.

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