سنقوم بإصلاح العطل وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا [انترنت]

تعرض تويتر لعطل مفاجئ حول العالم اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 .

وعانى مشتركو الموقع في أمريكا وأوروبا واليابان تحديدا , من العطل الفني وعدم القدرة على التواصل الطبيعي من خلال الشبكة الاجتماعية و على تحميل الصفحة الرئيسية.

وأفاد موقع سبوتنيك بأن بعض مستخدمي الموقع، في جميع أنحاء العالم، شارك ولفترة وجيزة، إنسانا آليا “روبوت” غير سعيد، يفيد أن الموقع تعرض لعطل، وفقا لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وجاء في رسالة صادرة من إدارة “تويتر”: “هناك خطأ فني، شكرا على الملاحظة، سنقوم بإصلاح العطل وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا”.

The post «تويتر» تعرض لعطل مفاجئ حول العالم اليوم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا