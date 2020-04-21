“لجنة كورونا بمصراتة” تعلن شفاء كل المصابين بالمدينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة

ومجابهة كورونا ببلدية مصراتة، شفاء 3

مصابين بالبلدية، وخلوّها بذلك من أي إصابات بالفيروس.

وأضافت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية

الاثنين، أن 4 حالات غادرت مركز الزروق بعد الكشف عنها والتأكد من عدم وجود أعراض

كورونا عليها.

وأوضحت اللجنة أن حالة أخرى كشف عنها

في مركز شهداء المقاصبة، وتأكّد عدمُ إصابتها بفيروس كورونا أيضا.

كما أعلنت اللجنة تسلمها قرار وزير

الصحة إنشاء مركز للعزل الصحي ببلدية مصراتة يتبع الوزارة.

وأشارت اللجنة إلى أن مركز الإيواء

والعزل بالمدينة استقبل حالة واحدة إلى حين تشخيصها وقد تأكد خلوها من المرض بعد

أن جاءت نتائجها سلبية.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أعلن عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا يوم الاثنين.

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