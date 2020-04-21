إليك كافة التسريبات حول جالكسي فولد 2 مع شاشة 120Hz وقلم S-Pen

في الوقت الحالي أكثر هواتف سامسونج المنتظرة هي سلسلة نوت 20 بكل تأكيد، لكن هذا لا يجب أن يمنعنا من الالتفات إلى هاتف جالكسي فولد 2 القابل للطي، وهو الذي سيأتي مع كم كبير من التحسينات والإضافات كما ورد عن Ross Young، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أمريكية تدعى Display Supply Chain Consultants وكما يمكنك أن تترائى من أسمها فهذه الشركة متخصصة في أمور الشاشات.

ما الجديد في هاتف جاكسي فولد 2 القابل للطي؟

أول ما سنراه في هاتف جالكسي فولد 2 هي شاشة رئيسية أكبر وأفضل هذا حيث أن شاشة جالكسي فولد الأصلي تأتي بدقة 2213*1689 بينما ستأتي شاشة جالكسي فولد 2 بدقة 2152*1536 في زيادة واضحة من حيث عدد البيكسلات والتي تساهم بشكل رئيسي في دقة الصورة.

الشاشة أيضًا ستزداد حجمًا في جالكسي فولد 2 حيث ستأتي بقياس 7.59 بوصة بدلًا من 7.3 بوصة في جالكسي فولد العادي وبهذا يكون الهاتف الجديد أكبر قياسًا وأعلى دقة، لكن هذه الأمور يمكننا ألا ننتبه لها بسهولة، لكن ما سيجذب الانتباه حقًا للهاتف هو قدومه مع تردد 120Hz وهي التي ستكون إضافة كبيرة وبلا شك.

إضافة إلى كل ما سبق فالهاتف الجديد سيأتي مع كاميرا أمامية على شكل ثقب من نوع Infinity-O كتلك الموجودة في هواتف جالكسي S20 وهو ما سيحسن التصميم بشكل واضح، إضافة إلى ذلك فالهاتف هذه المرة سيأتي مع زجاج Ultra-Thin Glass كذلك الموجود في هاتف جالكسي Z فليب.

سيتميز الهاتف الجديد أيضًا بتغيير شامل للشاشة الصغيرة -والتي تظهر عند طي الهاتف- هذا حيث أنها ستأتي الآن مع قياس 6.32 بوصة وبدقة 2267*819 في تطور ضخم مقارنة مع الجيل السابق، لكن هذه الشاشة ستأتي مع تردد 60Hz فقط كما يمكنك أن تتوقع، وأخيرًا فالتسريبات قد أكدت أن هاتف جالكسي فولد 2 سيأتي مع قلم S-Pen مع وجود مكان خاص به في جسم الهاتف تمامًا مثل سلسلة النوت وهذا بدوره سيرفع من تجربة التابلت الخاصة بالجهاز بشكل واضح.