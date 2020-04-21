احصل على نسختك مجانية من برنامج EaseUS Video Editor لتحرير وتعديل الفيديو الآن!

برنامج EaseUS Video Editor هو أحد برامج تعديل وتحرير الفيديو مخصص لهواة تصوير مقاطع الفيديو حيث يتيح لهم عمل مونتاج مميز لمقاطعهم من خلال واجهة سهلة وأدوات متعددة بدون تعقيد البرامج المخصصة للمحترفين أو التقيد بمحدودية برامج الفيديو الموجودة على الهواتف الذكية. الآن يمكنك الحصول على البرنامج كاملاً مجاناً!

مميزات برنامج EaseUS Video Editor

العديد من التأثيرات المميزة لتطبيقها على مقاطع الفيديو لتبدو احترافية.

باقة كبيرة من الأدوات للقص، والفصل، والدمج، وإعادة التدوير، وخلط المقاطع، والإبطاء والتسريع، وغير ذلك من الأدوات.

خيارات للتحكم بصورة الفيديو: درجة تشبع الألوان، السطوع، الظلال، وغير ذلك.

خيارات للتحكم بالصوت، ودمج الصوت مع الفيديو.

أكثر من 50 انتقال مميز يمكن تضمينها داخل مقاطع الفيديو.

دعم معظم صيغ الفيديو بما فيها المصورة بالكاميرات والهواتف الذكية.

التحكم بصيغة وجودة الفيديو النهائية لمشاركتها عبر الإنترنت أو تشغيلها على أي جهاز.

احصل على نسخة مجانية

تستطيع الآن الحصول على مفتاح تفعيل والاستمتاع بكافة مزايا برنامج EaseUS Video Editor مجاناً. من خلال الذهاب إلى الصفحة المرفقة والضغط على زر Get Free License. مفتاح التفعيل يتيح لك استخدام البرنامج كاملاً لمدة شهر. البرنامج مخصص للعمل على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز.

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