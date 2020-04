مايكروسوفت ستفاجئ العالم بـ«القنبلة»

مايكروسوفت” الأمريكية إنها تجهز لإطلاق حاسب لوحي، سيقلب موازين اللوحيات [سبوتنيك]

كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ”القنبلة” التي تجهزها شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، لتقلب بها موازين عالم الحواسيب اللوحية.

ونقل موقع “إنغادجيت” عن مصادر من داخل شركة “مايكروسوفت” الأمريكية إنها تجهز لإطلاق حاسب لوحي، سيقلب موازين اللوحيات، حيث سيتمتع بميزات تشابه بصورة كبيرة الحواسيب الاحترافية، ولكن بصبغة الحواسيب اللوحية.

وأوضح المصدر أن مايكروسوفت تجهز حاليا لإطلاق حاسب “سرفس غو” اللوحي، والذي سيأتي بشاشة لمسية أوسع بقياس 10.5 بوصة، وبدقة عالية تبلغ 1920×1280 بيكسل.

ولكن أبرز المميزات هي دعم الحاسب اللوحي بمعالج خارق مخصص بالأصل للحواسيب الاحترافية، وهو معالج “كور إم3” بسرعة 1.1غيغاهرتز.

​كما يعتقد المصدر أن “مايكروسوفت” ستدعم الحاسب بنظام تشغيل جديد يطلق عليه “ويندوز 10 سليت”، والذي سيتم إطلاقه في شهر مايو/أيار المقبل.

كما سيدعم الحاسب أيضا بمعالج رسوميات خارق من نوع “بنتيوم غولد” بسرعة 1.7 غيغاهرتز.

​كما سيتم دعم “سرفس غو” بذاكرة وصول عشوائي “رام” تتراوح بين 4 و8 غيغابايت وسعتي تخزين داخلية بين 64 و128 غيغابايت.

ولم تكشف “مايكروسوفت” بعد عن سعر الحاسب اللوحي الجديد، لكن المصادر أشارت إلى أنه سيكون ضمن فئة الحواسيب الاقتصادية ذات السعر المتوسط، الذي لن يتخطى حاجز الـ400 دولار أمريكي.

