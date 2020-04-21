السفارة الليبية بتونس: 4500 يرغبون في العودة، وبدأنا إجراءات الحجر الصحي

قال الملحق الإعلامي في سفارة ليبيا بتونس “جمال

الكافالي”، الثلاثاء، إن عدد المواطنين العالقين بدولة تونس بلغ قرابة 4500

مواطن يرغبون في العودة إلى البلاد.

وأوضح “الكافالي”، في تصريح للرائد، أن

السفارة بدأت بإسكان المواطنين الراغبين في العودة في فنادق وحجرهم صحيا لـ 14

يوما وإجراء تحليل لهم لتأكيد خلوهم من وباء كورونا، مضيفا أنه بعد مرور 14 يوما

يعاد لهم التحليل، ومن يُتأكد من خلوه من الوباء يرجع للبلاد، ومن تظهر نتيجته

موجبة يظل في تونس لتلقي العلاج.

وأشار “الكافالي” إلى أن القنصلية وفرت مندوبا

لكل فندق لمتابعة أوضاع المواطنين، وأطباء وممرضا وممرضة لمعالجة أي مريض منهم،

وتوفير كل مستلزماتهم.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر

تعليماته، الأسبوع الماضي، لوزارة الخارجية لمعالجة أوضاع الليبيين العالقين في

الخارج بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك بعد إجراء حجر صحي لهم لـ

14 يوما وإجراء التحاليل للتأكد من خلوهم من وباء كورونا.

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