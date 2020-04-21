منوعات

فيسبوك تطلق تطبيق ألعاب منافس لـTwitch

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغلت شركة فيسبوك الأمريكية فترة الحجر الصحي لتطلق تطبيق الألعاب الخاص بها Facebook Gaming الذي تسعى من خلاله لمنافسة خدمة Twitch لبث الألعاب.

وسيقدم التطبيق الجديد 3 خدمات أساسية الأولى هي خدمة المشاهدة التي تجعل اللاعبين يدعمون بعضهم البعض، ويتعرفون على لاعبين جدد.

والثانية هي خدمة اللعب التي تُشغّل الألعاب بشكل سريع ودون الحاجة لتحميلها في البداية.

أما الخدمة الثالثة فكانت الاتصال التي تساعد على الانضمام إلى المجموعات، ومتابعة مجموعات جديدة.

وقالت الشركة الأمريكية إنها أطلقت التطبيق الجديد قبل الموعد الرسمي لإطلاقه في يونيو القادم لمساعدة الناس على تحمل الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التطبيق في زيادة شعبية ألعاب فيس بوك مما يجعل الشركة الأمريكية منافسا حقيقيا لخدمة Twitch.

يذكر أن الشركة الأمريكية أطلقت تطبيق Facebook Gaming على متجر جوجل بلاي، على أن تطلقه لاحقا في متجر أي أو إس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك