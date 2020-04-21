فيسبوك تطلق تطبيق ألعاب منافس لـTwitch

استغلت شركة فيسبوك الأمريكية فترة الحجر الصحي لتطلق تطبيق الألعاب الخاص بها Facebook Gaming الذي تسعى من خلاله لمنافسة خدمة Twitch لبث الألعاب.

وسيقدم التطبيق الجديد 3 خدمات أساسية الأولى هي خدمة المشاهدة التي تجعل اللاعبين يدعمون بعضهم البعض، ويتعرفون على لاعبين جدد.

والثانية هي خدمة اللعب التي تُشغّل الألعاب بشكل سريع ودون الحاجة لتحميلها في البداية.

أما الخدمة الثالثة فكانت الاتصال التي تساعد على الانضمام إلى المجموعات، ومتابعة مجموعات جديدة.

وقالت الشركة الأمريكية إنها أطلقت التطبيق الجديد قبل الموعد الرسمي لإطلاقه في يونيو القادم لمساعدة الناس على تحمل الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التطبيق في زيادة شعبية ألعاب فيس بوك مما يجعل الشركة الأمريكية منافسا حقيقيا لخدمة Twitch.

يذكر أن الشركة الأمريكية أطلقت تطبيق Facebook Gaming على متجر جوجل بلاي، على أن تطلقه لاحقا في متجر أي أو إس.

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