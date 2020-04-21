وفاة مخرج “توم وجيري” تُحزن العالم

أعلنت وسائل إعلام تشيكية وفاة مخرج مسلسل الرسوم المتحركة الشهير توم وجيري الأمريكي جين ديتش في شقته في العاصمة براغ عن عمر يناهز 95.

وأكدت ذات الوسائل أن الوفاة كانت مفاجئة للجميع لعدم معاناة المخرج الأمريكي من أي مرض.

وعمل المخرج الراحل في بداية حياته في شركة طيران، قبل أن يتم تجنيده في الجيش، وبعد أن أنهى خدمته في الجيش عام 1959 انتقل لبراغ ومنها بدأ مسيرته في عالم الإخراج.

أخرج جين ديتش 13 حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة توم وجيري، بالإضافة لعدد من حلقات باباي.

نال المخرج الأمريكي جائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير عام 1960 عن فيلمه Munro، كما رشح للجائزة عدة مرات أخرى.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لرحيل جين ديتش، وقدموا التعازي لعائلته وأصدقائه.

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