تطبيق إدارة الأموال – لإدارة الراتب والمصروفات و التذكير بمواعيد سداد الفواتير والأقساط!

في ظل أزمة وباء فيرس كورونا وتأثر دخل الكثيرين وطريقة إنفقاهم للأموال تبدو هناك حاجة إلى وجود تطبيق مثل إدارة الأموال والذي سوف يساعدك على التحكم بمصروفاتك الشهرية وفقاً لراتبك وتذكيرك عند قدوم موعد سداد الفواتير والأقساط وغيرها من المزايا.

استخدامات تطبيق إدارة الأموال:

متابعة عمليات السداد لكل القروض أو الديون أو الالتزامات الشهرية أو المصاريف أو الحسابات البنكية.

القروض: يمكنك معرفة ماتبقى عليك من قيمة القرض، قيمة وتاريخ آخر مبلغ تم دفعه.

الديون: يمكنك معرفة من يطالبك ومن تطالب، ما تبقى عليك من الدين، و ماتبقى لك، قيمة وتاريخ آخر مبلغ تم سداده أو تم إضافته.

الالتزامات الشهرية: يمكنك متابعة كل المبالغ اللتي تدفعها شهرياً واللتي ليس لها حد معين من المبلغ او المده

مثل راوتب العاملين لديك أو الفواتير أو الإيجارات.

مثل راوتب العاملين لديك أو الفواتير أو الإيجارات. الحسابات البنكية : تستطيع إضافة حساباتك البنكية، وحفظ جميع بياناتك البنكية في هذا القسم.

المصاريف: يمكنك الآن متابعة ومعرفة كل مصاريفك الشهرية ، قيمتها ، وفيما أنفقتها ، وأين أنفقتها.

مميزات تطبيق إدارة الأموال:

طريقة سهلة لمتابعة كل عمليات السداد للقروض والديون والالتزامات الشهرية والحسابات البنكيه والمصاريف

معرفة أوقات السداد بتاريخ العملية ووقتها

حفظ العنوان للشخص مع الاسم ورقم الهاتف والبريد الالكتروني

امكانية الاتصال بالشخص أو الجهة من نفس التطبيق

امكانية إضافة ملاحظه لكل عملية سداد

إمكانية اضافة تنبيه للتذكير بالسداد

إمكانية تأجيل التنبيه لعدد من الساعات او إعادة التنبيه غدا

إمكانية أختيار التنبيه : شهري ، كل ٣ أشهر ، كل ٦ أشهر ، أو سنوي لأي أسم في التطبيق

عندما يقوم التطبيق بتذكيرك بعملية ستتمكن من إعادة التذكير مره أخرى بخيارات كثيرة من الاشعارات

امكانية ارسال تفاصيل عمليات السداد للديون والمصاريف عن طريق البريد الالكتروني

إمكانية فتح التطبيق عن طريق البصمة او رمز حماية أو Face ID

إمكانية مزامنة البيانات عبر الايكلود لضمان عدم فقدانها

وجود قسم للقروض وقسم للديون وقسم للإلتزامات الشهرية وقسم للحسابات البنكية وقسم للمصاريف وقسم للبيانات البنكية.

النسخة المجانية والاحترافية

يمكنك تحميل تطبيق إدارة الأموال مجاناً والتمتع بكافة المزايا الأساسية لكنك أيضاً تستطيع الحصول على المزايا الأخرى المتقدمة والكاملة عبر شراء النسخة الاحترافية.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد.

نظام تشغيل ملائم: iOS 8.0 فما أحدث.

الحجم: 36 ميجابايت.

تحميل نسخة الآيفون:

المبرمج: Ebrahim Aldakhil