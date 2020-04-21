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في زمن كورونا.. تسلُّق قمة إيفرست يصبح من المنزل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منع انتشار فيروس كورونا متسلقي الجبال في بريطانيا من ممارسة هوايتهم المفضلة في تسلق قمة إيفرست خلال شهر أبريل.

وهذا ما دفع العدّاء البريطاني روي ساوثورث لإطلاق تحدٍ جديد وجهه لمتسلقي الجبال في بريطانيا، وطلب منهم تسلق القمة افتراضيا، ومن المنزل.

ويقوم التحدي على تحويل السلالم الموجودة في منازلهم إلى جبل إيفرست افتراضي، وتسلقها لارتفاع 5000 متر خلال 5 أيام.

وحظي التحدي بإعجاب المتسلقين، وشارك فيه حوالي 30 متسلقا قاموا بتسلق القمة افتراضيا من منازلهم.

وقام المتسلقون بتصوير أنفسهم وهم يقومون بهذه الرحلة الافتراضية من أجل توثيقها، ولكي يشجعوا الناس على ممارسة الرياضة في منازلهم خلال فترة الحجر المنزلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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