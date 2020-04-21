أوبو تطلق هاتفا مميزا وبسعر منافس

رفعت شركة أوبو الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم OPPO A12.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P35، ونظام تشغيل Android9.0 Pie، وواجهة ColorOS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض 1520*720 بيكسل، وبجودة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على طبقة زجاج Corning Gorila Glass3 لحمايتها، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 4230 ميلي أمبير، ومستشعر للبصمات تم تركيبه في الجهة الخلفية، شريحة NFC، منفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الهاتف باللونين الأزرق والأسود، وستطلقه في الأسواق بسعر 160 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية