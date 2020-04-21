شاشة يابانية جديدة لعشاق الألعاب

كشفت شركة iiyama اليابانية عن شاشة جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Red Eagle GB 3461 WQSU.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة ADS IPS قياس 34 بوصة وبدقة عرض 3440 * 1440 بيكسل، وبكثافة بيكسلات 109 بيكسل في البوصة المربعة.

وتدعم الشاشة الجديدة تقنية FreeSycn Premium التي تقدمها شركة AMD، وتغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%، ونطاق الألوان NTSC بنسبة 74%.

وقالت الشركة اليابانية إن معدل تنشيط الصورة سيصل إلى 144 هرتز عند توصيلها بمنفذ Displayport، وينخفض لـ120 هرتز عند توصيلها بمنفذ HDMI.

وتبلغ درجة السطوع في الشاشة الجديدة 350 قنديلةم2 عند الاستعمال في النطاقات الداخلية، أما درجة الاستجابة فستصل إلى واحد ميلي في الثانية.

وتحتوي الشاشة على منفذي USB 3.0، منفذ AUX لسماعة الرأس، سماعتين بقوة 5 واط لكل سماعة، وحامل شاشة يتيح للمستخدم إمكانية تحريكها بالاتجاه الذي يرغب فيه.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق خلال شهر مايو القادم.

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