إطلاق هاتف أوبو A52 مع بطارية 5,000mAh، سماعات ستيريو وكاميرا رباعية!

بجانب هواتف فايند وإيس لدى أوبو هواتف أخرى عديدة في فئات سعرية مختلفة وهي التي غالبًا ما تأتي مع تصميم مرقّم مثل هاتف أوبو A52 والذي أطلقته العملاقة الصينية اليوم وهو هاتف مع كاميرا خلفية رباعية ومواصفات داخلية متوسطة ويأتي في فئة سعرية متوسطة -أو تحت متوسطة- وهي التي تشهد تنافس ضخم وزحام شديد.

مواصفات وخواص هاتف أوبو A52

هاتف أوبو A52 يأتي مع شاشة كبيرة بقياس 6.5 من نوع LCD وبدقة FHD+ وهي التي تأتي مع ثقب بداخلها لاحتواء الكاميرا الأمامية، إضافة إلى ذلك فالهاتف يأتي مع مستشعر بصمة جانبي وهو ما يعطي لظهر الهاتف تصميم مميز، والكاميرا الأمامية هنا أحادية بدقة 8 ميجابيكسل.

من الخلف لدينا كاميرا رباعية على شكل حرف L وهي التي تأتي مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابيكسل إلى جانب مستشعر ألتراوايد بدقة 8 ميجابيكسل، هذا إلى جانب عدستين بدقة 2 ميجابيكسل واحدة ماكرو والثانية للعمق، ويظهر لنا هنا أن مواصفات الكاميرا في هذا الهاتف متواضعة بالرغم من كونها رباعية.

يأتي هاتف أوبو الجديد مع معالج سنابدراجون 665 المتوسط جنبًا إلى جنب مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية مع إمكانية زيادتها من خلال منفذ microSD، والبطارية هنا تأتي بسعة 5,000mAh وبلا شك فهي واحدة من أبرز مميزات الهاتف كما أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واتّ.

إضافة إلى ذلك فالهاتف يأتي مع سماعات ستيريو ويعمل مع أندرويد 10 بواجهة ColorOS 7.1 تمامًا مثل هواتف أوبو الرائدة الحديثة، وبالنسبة للسعر فهذا الهاتف يأتي بسعر في حدود 220 دولار أمريكي لذلك فهو قد يكون خيار ممتاز لمن يبحث عن هاتف متوسط مع تصميم أنيق وفي نفس الوقت لا يكلفه الكثير من المال.