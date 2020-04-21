ابل توفر عدداً من خدماتها الكبرى في بعض الدول العربية‍!

قامت ابل بإطلاق خدمات كبرى تابعة لها في عدد من الدول العربية و دول أخرى حول العالم لم تكن متوفرة بها في وقت سابق.

خدمات مثل الآب ستور حيث التطبيقات والألعاب و خدمة أبل المدفوعة للألعاب Apple Arcade و الآي كلاود وخدمة البودكاست Apple Podcasts باتت الآن متاحة في ليبيا والمغرب والعراق بالإضافة إلى دول أخرى.

خدمة ابل للموسيقى Apple Music باتت أيضاً متوفرة في خمس دول عربية أخرى جديدة هي: تونس، الجزائر، اليمن، الكويت، وقطر.

الدول الجديدة التي وصلتها خدمة ابل للموسيقى سوف يحصلون على ستة أشهر مجانية كفترة استخدام تجريبية دون أي تكاليف أو مدفوعات للاستمتاع بما يزيد عن 60 مليون أغنية ومقطع موسيقي على الخدمة.

متجر الآب ستور هو المنصة التي عليها يتم طرح التطبيقات والألعاب لأجهزة ابل وهو الآن بات متوفراً في 175 دولة حول العالم. أما خدمة الألعاب Apple Arcade فهي توفر لك أكثر من 100 لعبة مميزة في مقابل اشتراك شهري ثابت وبدون إعلانات أو أي تكاليف أخرى إضافية.

خدمة ابل للبودكاست Apple Podcasts هي خدمة صوتية إذاعية تعمل عبر الإنترنت وتقدم للمستخدم الكثير من المحتوى والبرامج الصوتية في عديد المجالات بأكثر من 100 لغة من بينها العربية.

قطاع الخدمات في ابل أحد أكبر القطاعات نمواً لديها ويشمل أيضاً خدمات أخرى مثل خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت Apple TV Plus وخدمة الأخبار Apple News وغيرها وتشكل هذه الخدمات مجتمعة إيرادات ضخمة بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري ما يزيد عن 17 مليار دولار أمريكي.