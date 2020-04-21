عيد ميلاد “صامت” للملكة إليزابيث

تتم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عامها الـ94 وسط إجراءات العزل العام في بريطانيا، ودون أي مراسم الاحتفالات التقليدية بهذه المناسبة.

ومن المعتاد أن تشهد بريطانيا تحية السلاح بهذه المناسبة، وهي عبارة عن إطلاق طلقات نارية فارغة في الهواء في عدة مواقع من لندن، وتُرفع الأعلام فوق المباني الحكومية.

وتلقّى المسؤولون تعليمات في هذا العيد بأن ليس من الضروري أن يقوموا بهذه الترتيبات المعتادة، فيما رأت الملكة اليزابيث، التي اعتادت أن تقضي مناسبات أعياد ميلادها في خصوصية، أن تقضي هذا العام على عكس كل الأعياد وعلى نحو أكبر من الخصوصية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وشعرت الملكة أنه من غير اللائق وجود أي طقوس بالمناسبة وسط الظروف الحالية التي تمر بها البلاد .

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