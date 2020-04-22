هواوي تخطط للكشف عن جهاز MatePad 10.4 اللوحي خلال هذا الأسبوع.. تعرف عليه

الأسابيع الماضية قد أمتلأت بالتسريبات والتوقعات حول جهاز هواوي اللوحي الجديد Huawei MatePad 10.4 لدرجة أن الجهاز قد بدأ في الظهور على مواقع البيع بالتجزئة في الصين مع توضيح المواصفات الكاملة والأسعار! وبعد هذا كله أكدت لنا هواوي اليوم قدوم الجهاز الجديد يوم 23 أبريل الحالي عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو.

مواصفات جهاز MatePad 10.4 اللوحي من هواوي

الجهاز الجديد سيأتي مع شاشة بقياس 10.4 بوصة وبدقة FHD+ وهي التي ستكون من نوع LCD، إضافة إلى ذلك فاللوحي الجديد سيضم كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل إلى جانب واحدة خلفية بنفس الدقة مع فلاش LED، إضافة إلى ذلك فالهاتف سيأتي مع صوت ستيريو رباعي السماعات بتقنيات Harman Kardon.

اللوحي الجديد والذي سيتم الإعلان عنه في نفس يوم الإعلان عن سلسلة نوفا 7 سيأتي مع معالج كيرين 810 وهو الذي قد يكون خيارًا غير موفقًا من هواوي في وجود معالج مثل كيرين 820! إضافة إلى ذلك فالجهاز سيأتي مع 4 أو 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع ذاكرة تخزينية 64 أو 128 جيجابايت وسيأتي مع بطارية ضخمة بسعة 7,250mAh.

سيتوفر الجهاز بنسخة واي-فاي فقط ونسخة أخرى داعمة لشبكات الجيل الرابع، أيضًا فالجهاز سيأتي مع قلم M-Pen الخاص بهواوي، وكما يمكنك أن تلاحظ وتستنتج فهذا الجهاز يشكل ردًا من هواوي على جهاز جالكسي تاب S6 لايت الذي أطلقته سامسونج منذ بضعة أيام.