بالصور – شكل الوضع الليلي لتطبيق فيسبوك على الايفون!

تمت إضافة ميزة الوضع الليلي منذ فترة طويلة لتطبيقات فيسبوك ماسنجر وإنستاغرام ومؤخراً إلى واتس اب ليتبقى دور تطبيق فيسبوك الأساسي الذي يبدو أنه سيصله ميزة الوضع الليلي أيضاً.

ميزة الوضع الليلي لتطبيق فيسبوك ظهرت في لقطات شاشة تداولتها المواقع الإخبارية التقنية وأظهرت لنا الشكل المنتظر للتطبيق على هواتف الايفون.

من الصور نجد أن الوضع الليلي في تطبيق فيسبوك لن يكون أسوداً تماماً كما هو الحال في تطبيقات إنستاغرام وفيسبوك ماسنجر وإنما سيكون درجة أغمق وأثقل من اللون الرمادي.

سيتوفر خيار داخل تطبيق فيسبوك لتفعيل أو تعطيل خاصية الوضع الليلي كما يمكن للتطبيق أن يتبع نفس إعدادات نظام iOS تلقائياً إن كان الوضع الليلي مُفعلاً على النظام بشكل عام.

حتى الآن لا يوجد أي موعد رسمي لإطلاق الميزة الجديدة لتطبيق فيسبوك الأساسي، وكل الصور تم استخراجها من الإصدارات التجريبية للتطبيق مما يعني أنها لازالت قيد التطوير.

العام الماضي أطلق فيسبوك الوضع الليلي لتطبيقات إنستاغرام وماسنجر، وهذا العام رأينا الوضع الليلي في نسخة الويب من فيسبوك وكذلك على واتس اب التابع كذلك لشركة فيسبوك الأم.

التسريبات حول الوضع الليلي في تطبيق فيسبوك يتم تداولها منذ أشهر، ومن المرجح أن إطلاق تلك الميزة على iOS والأندرويد بات قريباً.

الميزة الأهم للوضع الليلي في أي تطبيق هو تقليل إجهاد العين ليلاً وكذلك محاولة منع بعض الآثار الضارة لطول الاستخدام الليلي مثل الأرق واضطرابات النوم.